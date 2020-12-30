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    Главная / Торги / Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)

    Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 18:3030.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060627Дата и время окончания срока приема заявок Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060627

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Образец_СПЕЦИФИКАЦИИ_для_поставок_в_2020__новая_.docx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    Документация_открытого_запроса_цен__2_.docx

    Приложение__Форма_ТКП.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    yu.novikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 18:30 GMT +330.12.2020 18:3030.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060627Дата и время окончания срока приема заявок Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 16:0013.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060627Подведение итогов не позднее Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060627Подведение итогов не позднее Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плита Rockwool Руф Баттс-Н ОПТИМА 261,7м3 ЧНГКМ/ОБ(поз.164)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842182/name/601b062bf373b7.18984737

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000.600.100 ТУ 5762-005-45757203-99 плотность 100 кг/м3"

    Кол-во: 113.8

    "Позиция 2"

    "Плита ROCKWOOL РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000.600.130 ТУ 5762-005-45757203-99 плотность 100 кг/м3"

    Кол-во: 147.9

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