Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 425+724, мостов через реку Марица на км 481+983 и через реку Сосница на км 486+040 автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, Брянская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)