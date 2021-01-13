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    Главная / Торги / ЗЗ/20-0427 Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений

    ЗЗ/20-0427 Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060246Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060246

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0427

    Наименование закупки

    ЗЗ/20-0427 Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ_20_0427.zip

    Вместо_Протокола.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060246Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060246Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2021 18:0017.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060246Подведение итогов не позднее Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202117.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060246Подведение итогов не позднее Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/873061/name/6051b726b344b3.78198176

    17.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной эксплуатации"

    Кол-во: 1

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