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Номер извещения
ГП060246
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЗ/20-0427 Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060246Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060246Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква
Подведение итогов не позднее
17.03.2021 18:0017.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060246Подведение итогов не позднее Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202117.03.2021 18:0017.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060246Подведение итогов не позднее Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторожденийМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений; Лот № 2 Оперативные подсчеты запасов нефти и растворенного газа месторождений, технологические проектные документы на разработку месторождений, проекты пробной (опытной) эксплуатации месторождений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
71.12.3
Документация лота
Кол-во: 1
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