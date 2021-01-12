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    Главная / Торги / Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___4_от_14.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 902 798-80-52

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    LogunovaIA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логунова Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 08:00 GMT +312.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 08:0012.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060249Дата и время вскрытия заявок Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060249Подведение итогов не позднее Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент) и запчастей к ним для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    1 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1993 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка Товара осуществляется любым доступным способом (ж/д контейнером, автомобильным транспортом и др.) силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: РФ, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке каждой партии поставленного Товара. Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя отдельными партиями в период - со дня подписания договора и до 31.12.2021 года. Срок поставки каждой партии товара - не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания каждой Спецификации. Заявка должна быть принята в работу поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней. Количество поставок – не более 1 (одной) в месяц в период действия договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    25.73.20

    Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Техническое задание

    25.12.2020

    Проект договора

    25.12.2020

    Извещение о проведении запроса котировок

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828222/name/60015b75ba5be0.28001245

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бензопил STIHL MS-180, MS-250, MS-260, MS-361 (или эквивалент)"

    Кол-во: 1993

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