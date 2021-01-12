Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке каждой партии поставленного Товара. Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя отдельными партиями в период - со дня подписания договора и до 31.12.2021 года. Срок поставки каждой партии товара - не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания каждой Спецификации. Заявка должна быть принята в работу поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней. Количество поставок – не более 1 (одной) в месяц в период действия договора.