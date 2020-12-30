Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

Дата и время окончания срока приема заявок

Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента доставки груза в пункт назначения

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Транспортировка феррованадия весом до 2 000,00 кг по маршруту г. Тула - г. Колпино" Кол-во: 12

"Позиция 2" "Транспортировка ферромарганца весом до 20 000,00 кг по маршруту г. Тула - г. Колпино" Кол-во: 60

"Позиция 3" "Транспортировка ферроматериалов весом 20 000,00 кг по маршруту г. Мончегорск - г. Колпино (включая вооруженную охрану и страхование груза суммой 20,00 млн.руб.)" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Транспортировка меди весом 5 000,00 кг по маршруту г. Мончегорск - г. Колпино (включая страхование груза суммой 2,5 млн.руб.)" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Транспортировка ферротитана весом 2 000,00 кг по маршруту г. Зубцов - г. Колпино " Кол-во: 12

"Позиция 6" "Транспортировка извести весом 20 000,00 кг по маршруту Воронежская обл. Лескинский р-н, с.Селявное - г. Колпино " Кол-во: 28

"Позиция 7" "Транспортировка извести весом 20 000,00 кг по маршруту Калужская обл., п.Товарково - г. Колпино " Кол-во: 28

"Позиция 8" "Транспортировка ферромолибдена весом до 3 000,00 кг по маршруту г.Рошаль Московской обл. - г. Колпино" Кол-во: 12

"Позиция 9" "Транспортировка модификатора весом 2 000,00 кг по маршруту г.Челябинск - г. Колпино" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Транспортировка марганца металлического весом 20 000,00 кг по маршруту г.Челябинск - г. Колпино" Кол-во: 6