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    Главная / Торги / Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

    Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060240Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. КолпиноКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060240_second_parts_protocol.rtf

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    ДОГОВОР_2020_год.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 14:00 GMT +330.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060240Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. КолпиноКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 14:0029.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060240Подведение итогов не позднее Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. КолпиноКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 14:0029.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060240Подведение итогов не позднее Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. КолпиноКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по транспортировке автотранспортом габаритного груза в г. Колпино

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента доставки груза в пункт назначения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844664/name/602106406bb8b1.66754581

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка феррованадия весом до 2 000,00 кг по маршруту г. Тула - г. Колпино"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Транспортировка ферромарганца весом до 20 000,00 кг по маршруту г. Тула - г. Колпино"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Транспортировка ферроматериалов весом 20 000,00 кг по маршруту г. Мончегорск - г. Колпино (включая вооруженную охрану и страхование груза суммой 20,00 млн.руб.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Транспортировка меди весом 5 000,00 кг по маршруту г. Мончегорск - г. Колпино (включая страхование груза суммой 2,5 млн.руб.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Транспортировка ферротитана весом 2 000,00 кг по маршруту г. Зубцов - г. Колпино "

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Транспортировка извести весом 20 000,00 кг по маршруту Воронежская обл. Лескинский р-н, с.Селявное - г. Колпино "

    Кол-во: 28

    "Позиция 7"

    "Транспортировка извести весом 20 000,00 кг по маршруту Калужская обл., п.Товарково - г. Колпино "

    Кол-во: 28

    "Позиция 8"

    "Транспортировка ферромолибдена весом до 3 000,00 кг по маршруту г.Рошаль Московской обл. - г. Колпино"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Транспортировка модификатора весом 2 000,00 кг по маршруту г.Челябинск - г. Колпино"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Транспортировка марганца металлического весом 20 000,00 кг по маршруту г.Челябинск - г. Колпино"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Транспортировка ферромарганца весом 20 000,00 кг по маршруту г.Челябинск - г. Колпино"

    Кол-во: 84

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