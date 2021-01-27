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    Главная / Торги / Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060242Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_4__Калькуляция_ШМР.xls

    Проект_договора.rar

    Техническое_задание_АФ_ОКК_80х105.pdf

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Приложение_2_Формат_КП.xls

    Приложение_3_Тех.предложение.docx

    Требования_по_отгрузке.7z

    ГП060242_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13548

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    P.Danilov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилов Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 15:00 GMT +327.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060242Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 15:3027.01.2021 15:3027.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060242Дата и время вскрытия заявок Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ» Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2021 17:0012.03.2021 17:0012.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060242Подведение итогов не позднее Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202112.03.2021 17:0012.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060242Подведение итогов не позднее Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка «Фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, стр.2, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар - 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной.* ** 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно НК РФ, Акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    28.14.13.120

    Задвижки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/890908/name/606adc2125d6f2.50026739

    05.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АФ6-100/100×105 К2 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ОКК3-105-194×273×340×426 К2 ХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Комплект ЗИП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Шеф-монтаж АФ и ОКК"

    Кол-во: 2

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