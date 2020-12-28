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Номер извещения
ГП060255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (зимнее), Хакасия. 1-я половина Февраля 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mkrivosheev@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошеев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Дизельное топливо (зимнее), Хакасия. 1-я половина Февраля 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060255Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (зимнее), Хакасия. 1-я половина Февраля 2021г.Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 18:0030.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060255Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (зимнее), Хакасия. 1-я половина Февраля 2021г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (зимнее), Хакасия. 1-я половина Февраля 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Cогласно графику: 1. АО «УК «Разрез Степной» (ст. Черногорские копи, Красноярская ж/д, код станции 887904) Дизельное топливо ЕВРО Зимнее, класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32 по ГОСТ 32511-2013 - 960 тонн: с 01/02/2021-05/02/2021 - 300 тонн; с 06/02/2021-10/02/2021 - 360 тонн; с 11/02/2021-15/02/2021 - 300 тонн. 2. ООО «Разрез Кирбинский» (ст. Черногорские копи, Красноярская ж/д, код станции 887904) Дизельное топливо ЕВРО Зимнее, класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) минус 32 по ГОСТ 32511-2013 - 300 тонн: с 01/02/2021-05/02/2021 - 120 тонн; с 06/02/2021-10/02/2021 - 60 тонн; с 11/02/2021-15/02/2021 - 120 тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Реквизиты назначения (поставка ж/д цистернами): ст. Черногорские копи, Красноярская ж/д, код станции 887904Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.21.300
19
Документация лота
Кол-во: 300
Кол-во: 360
Кол-во: 300
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 120
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