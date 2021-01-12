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    Главная / Торги / Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    410/2020

    Наименование закупки

    Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    2_1_Протокол___2_1_от_19.01.2021_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 17:0019.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841558Подведение итогов не позднее Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 17:0019.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841558Подведение итогов не позднее Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пневмозаглушек в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    614 494,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней после фактического получения Продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834264/name/600e8ec354fae3.69725937

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пневмозаглушка ГМ-22 100ММ 200ММ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Пневмозаглушка ГМ-2Н 100ММ-200ММ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Пневмозаглушка ГМ-3 200ММ 360ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Пневмозаглушка ГМ-3Н 200ММ 360ММ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Пневмозаглушка ГС-1 300ММ 500ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Пневмозаглушка ГС-11 450ММ 700ММ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Пневмозаглушка ГС-1Н 300ММ 500ММ"

    Кол-во: 7

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