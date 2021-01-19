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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области

    Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060236Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060236

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП20-12-75(ФС)

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060236_second_parts_protocol.rtf

    Документация_ЗП20_12_75_ФС_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Македонская Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 17:00 GMT +319.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060236Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 17:0019.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060236Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 18:0019.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060236Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060236Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    81.21.1

    Услуги по общей уборке зданий

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853810/name/602fa312e3ee90.54784780

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области"

    Кол-во:

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