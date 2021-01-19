www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060236
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Македонская Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 17:00 GMT +319.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060236Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 17:0019.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060236Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 18:0019.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060236Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.02.202119.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060236Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской областиМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по уборке и обслуживанию помещений, зданий и прилегающих территорий объектов Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский», расположенных на территории Челябинской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
81.21.1
81
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.