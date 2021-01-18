Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Оплата авансового платежа в размере 100% от суммы договора будет производиться Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета, в течение (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком, подписания договора Сторонами и открытия Поставщиком отдельно счета в уполномоченном банке. Расчеты по договору производятся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О Государственном заказе»