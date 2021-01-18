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    Главная / Торги / Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы

    Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060232Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы, расположенной по адресу: г. Омск, ул.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0048613-333-2020

    Наименование закупки

    Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Rodionov.VVi@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы, расположенной по адресу: г. Омск, ул.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202104.03.2021 15:0004.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060232Подведение итогов не позднее Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы, расположенной по адресу: г. Омск, ул.Санкт-Петербург

    Предмет договора

    Проведение комплексных изысканий для оценки экологической обстановки Куломзинской нефтебазы, расположенной по адресу: г. Омск, ул.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

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