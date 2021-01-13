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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009841286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 09:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 24-89-97
Факс
+7 8442 24-88-50
Адрес электронной почты
gribkov_vv@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грибков Виталий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к авто
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к авто
Начальная цена
2 640 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
Адрес местонахождения
400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38
29.32
29.32
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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