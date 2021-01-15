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    Главная / Торги / Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры

    Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060225Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП060225.rtf

    Техническое_задание.pdf

    Приложение_к_ТЗ__1.xlsm

    Приложение_к_ТЗ__2.xlsx

    2020_12_22_Исх2238_О_запросе_КП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-58

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    DSavinyh@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савиных Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060225Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    16.01.2021 08:0016.01.2021 08:0016.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060225Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060225Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060225Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка запорно-регулирующей арматуры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840924/name/60193025bd9b84.73921431

    02.02.2021

    Техническое задание

    24.12.2020

    Приложение к ТЗ №1

    24.12.2020

    Приложение к ТЗ №2

    24.12.2020

    Объявление

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ"

    Кол-во: 1

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