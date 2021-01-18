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    Главная / Торги / Поставка строительного материала и строительного инвентаря

    Поставка строительного материала и строительного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного материала и строительного инвентаря КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841167

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительного материала и строительного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    24.12.2020 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Не_СМП_Строймат_АО_1_.docx

    Протокол_ЗК__0_заявок_стройматериалы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительного материала и строительного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841167Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного материала и строительного инвентаря Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009841167Дата и время вскрытия заявок Поставка строительного материала и строительного инвентаря Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841167Подведение итогов не позднее Поставка строительного материала и строительного инвентаря Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного материала и строительного инвентаря

    Начальная цена

    469 968,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831043/name/6007e3340c66e4.60364345

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
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