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Номер извещения
ГП060226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
24.12.2020 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-69-77
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
kseniya.mineeva@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минеева Ксения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:30 GMT +329.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 09:3029.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060226Дата и время вскрытия заявок Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».
Начальная цена
2 146 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации по отборочной процедуре.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации по отборочной процедуре.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
14.12
Документация лота
Кол-во: 1
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