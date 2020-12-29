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    Главная / Торги / Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060226

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/306

    Наименование закупки

    Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    24.12.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_маски.doc

    Отборочная_документация_маски.docx

    Протокол_ТК__92_1_Маски_гигиенические.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-69-77

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    kseniya.mineeva@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минеева Ксения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:30 GMT +329.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060226Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 09:3029.12.2020 09:3029.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060226Дата и время вскрытия заявок Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 12:0031.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060226Подведение итогов не позднее Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масок гигиенических для нужд ПАО «РКК «Энергия».

    Начальная цена

    2 146 666,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации по отборочной процедуре.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации по отборочной процедуре.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект_договора_маски.doc

    24.12.2020

    Отборочная_документация_маски.docx

    24.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823715/name/5fec7156a0ef35.98360327

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масок гигиенических."

    Кол-во: 1

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