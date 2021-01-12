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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"

    Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:5912.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    53-АТС-12/2020

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 10:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_форме_1___КП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещениеdoc.doc

    Проект_договора.doc

    Документация.docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ..docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    evg@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гамазкова Елена Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 23:5914.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841477Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов автомобильных для АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    170 150,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество товара согласно Техническому заданию Технической части Документации (Приложение № 2 к Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 39037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации), в том числе согласно п. 4 проекту договора (Приложение № 1 к Документации)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    27.20.21.000

    Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20.21

    Производство аккумуляторов для автомобилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825552/name/5ffd573272ef48.99808130

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825554/name/5ffd5739d47c93.10297663

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наименование и количество товара согласно Техническому заданию Технической части Документации (Приложение № 2 к Документации)"

    Кол-во: 29.00000

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    29.03.2021 19:30(GMT+03:00)
    18 000
    Лоты:
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    Регион:
    Приморский край
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