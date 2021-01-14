открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009841199 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 48-03-59 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Чернова Наталья Викторовна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

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