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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

    открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 07:0014.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009841199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 09:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2020_045_17987_А_СМП_Серверы.doc

    п.33_Договор_залога.doc

    п.32_Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-03-59

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841199Подведение итогов не позднее Поставка серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверов, системы хранения данных, коммутаторов и источника бесперебойного питания

    Начальная цена

    2 448 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    26.20.15

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    354 403
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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