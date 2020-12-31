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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции

    Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 09:4031.12.2020 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060227Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения_ОМСК.doc

    Приложение_1__Перечень_линий.xlsx

    Приложение_3__РД.xlsx

    Приложение_2__Регламент_по_допуску_субподрядных_организаций_на_объекты_строитель.pdf

    Техническое_задание_ОМСК.pdf

    Приложение_4__Форма_КП_ОМСК.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 3812 51-46-15 доб. 6006

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    Zhurilina.Anastasiia@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журилина Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 09:40 GMT +331.12.2020 09:4031.12.2020 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060227Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2021 12:0027.01.2021 12:0027.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060227Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 12:0027.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060227Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    43.29.11.120

    Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или охлажденной воды, котлов и трубных разводок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Восстановление теплоизоляции трубопроводов и ЗРА с заменой поврежденного покрывного слоя теплоизоляции на тит 8232 (эстакада ТК 5.1 и ТК 6) - вне зависимости от диаметра трубопровода и толщины изоляционного слоя"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Восстановление теплоизоляции гребенок теплоспутников на эстакаде ТК5.1"

    Кол-во: 200

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