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Номер извещения
ГП060227
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 3812 51-46-15 доб. 6006
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
Zhurilina.Anastasiia@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журилина Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 09:40 GMT +331.12.2020 09:4031.12.2020 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060227Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва
Подведение итогов не позднее
27.01.2021 12:0027.01.2021 12:0027.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060227Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 12:0027.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060227Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по устранению замечаний, касающихся поврежденного покровного слоя теплоизоляции трубопроводов (алюминиевые листы АД1Н толщиной 0,5мм) и восстановление поврежденных участков теплоизоляции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой КПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
43.29.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1800
Кол-во: 200
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