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Номер извещения
32009841035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
Почтовый адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
Контактный телефон
+7 914 591-43-71
Факс
+7 4212 59-12-30
Адрес электронной почты
UstinenkoAS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Устиненко Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 04:00 GMT +313.01.2021 04:0013.01.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 04:0013.01.2021 04:0013.01.2021 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009841035Дата и время вскрытия заявок Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 12:0019.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841035Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"
Начальная цена
588 766,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенными документами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Адрес местонахождения
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
29.20.21.110
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.00000
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