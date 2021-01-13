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    Главная / Торги / Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"

    Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 04:0013.01.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009841035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора__1_.docx

    ТЗ.docx

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 914 591-43-71

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    UstinenkoAS@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Устиненко Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 04:00 GMT +313.01.2021 04:0013.01.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009841035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 04:0013.01.2021 04:0013.01.2021 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009841035Дата и время вскрытия заявок Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 12:0019.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841035Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009841035Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров для нужд АО "Дальневосточное ПГО"

    Начальная цена

    588 766,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенными документами

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.110

    Контейнеры общего назначения (универсальные)

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20.5

    Производство грузовых контейнеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство грузовых контейнеров"

    Кол-во: 3.00000

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    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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