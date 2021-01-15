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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10133 «Нестандартная перфорация (ГМЩП/ГПП и т.д.)» для АО «Мессояханефтегаз» на 2021 год

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10133 «Нестандартная перфорация (ГМЩП/ГПП и т.д.)» для АО «Мессояханефтегаз» на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060222Дата и время окончания срока приема заявок Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным проТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0052378-335-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10133 «Нестандартная перфорация (ГМЩП/ГПП и т.д.)» для АО «Мессояханефтегаз» на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 00:00

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Контактный телефон

    +7 3452 68-81-81 доб. 4672

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басак Елена Александровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным про

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060222Дата и время окончания срока приема заявок Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным проТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным про

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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