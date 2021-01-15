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Номер извещения
ГП060222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10133 «Нестандартная перфорация (ГМЩП/ГПП и т.д.)» для АО «Мессояханефтегаз» на 2021 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
24.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81 доб. 4672
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Басак Елена Александровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным про
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060222Дата и время окончания срока приема заявок Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным проТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Опытно-промышленные испытания по гидропескоструйной перфорации (ГПП) на насосно-компрессорных трубах с последующим множественным про
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