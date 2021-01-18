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Номер извещения
32009840850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
24.12.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Контактный телефон
+7 499 429-03-17
Факс
Адрес электронной почты
Popova.EA@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 09:00 GMT +318.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840850Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений г.Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 09:0018.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009840850Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений г.Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.01.202120.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840850Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений г.Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексной уборке административных, производственных, служебных и санитарно-бытовых помещений
Начальная цена
2 155 406,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Богомолова, д.9 (спортзал и кафе «Факел»), 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.8а, корп.1 (общежитие)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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