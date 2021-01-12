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    Главная / Торги / Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий

    Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060221Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятийНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 08:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление.docx

    Заявка_на_участие.docx

    Калькуляция.XLSX

    Оформление_ТКП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-44

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Gritsuk@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грицук Надежда Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 06:00 GMT +312.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060221Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятийНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 06:0012.01.2021 06:0012.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060221Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятийНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 08:0031.01.2021 08:0031.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060221Подведение итогов не позднее Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятийНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 08:0031.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060221Подведение итогов не позднее Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятийНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По единичным расценкам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Юрхаровское месторождениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Текущие платежи за выполненные надлежащим образом Работы, использованные материалы и оборудование поставки Подрядчика за отчетный месяц производятся Заказчиком ежемесячно в размере: 100% стоимости выполненных Работ, материалов и оборудования поставки Подрядчика, за минусом 10% стоимости выполненных Работ (СМР согласно КС-2), удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов следующих документов: - Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц, подписанного без замечаний Подрядчиком, Заказчиком и Технадзором- в 2-х экз.; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком – в 2-х экземплярах; - Счета-фактуры Подрядчика на полную стоимость выполненных работ – в 1 экземпляре.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843846/name/601d325e630408.06041127

    05.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий"

    Кол-во:

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