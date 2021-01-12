"Текущий ремонт в рамках противопаводковых мероприятий"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Текущие платежи за выполненные надлежащим образом Работы, использованные материалы и оборудование поставки Подрядчика за отчетный месяц производятся Заказчиком ежемесячно в размере: 100% стоимости выполненных Работ, материалов и оборудования поставки Подрядчика, за минусом 10% стоимости выполненных Работ (СМР согласно КС-2), удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком Заказчику оригиналов следующих документов: - Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц, подписанного без замечаний Подрядчиком, Заказчиком и Технадзором- в 2-х экз.; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком – в 2-х экземплярах; - Счета-фактуры Подрядчика на полную стоимость выполненных работ – в 1 экземпляре.