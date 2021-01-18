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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т

    Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 09:0018.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840817Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т Королев, М.О., ул. Богомолова, д. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009840817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 08:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_СМП_Ремонт_крана_1_.docx

    ПИ_ЗК_СМП_ремонт_крана.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Королев, М.О., ул. Богомолова, д. 12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 09:0021.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840817Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т Королев, М.О., ул. Богомолова, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту крана мостового двухбалочного грузоподъемностью 5т

    Начальная цена

    808 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831911/name/600922e3d75650.00985201

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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