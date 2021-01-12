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    Главная / Торги / Техническое обслуживание копировально-множительного оборудования для нужд АО «НПО автоматики»

    Техническое обслуживание копировально-множительного оборудования для нужд АО «НПО автоматики»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840723Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудованияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009840723

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание копировально-множительного оборудования для нужд АО «НПО автоматики»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 08:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2___техническое_задание.docx

    Приложение__1___проект_договора.docx

    Извещение.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тонкова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 07:00 GMT +312.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840723Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудованияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 07:0012.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009840723Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудованияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840723Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудованияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840723Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудованияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание копировально-множительного оборудования

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    33.12.16.000

    Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 71.00000

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    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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