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    Главная / Торги / Выбор организации на поставку газа сжиженного углеводородного

    Выбор организации на поставку газа сжиженного углеводородного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 07:5911.01.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840689Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа сжиженного углеводородного ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009840689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на поставку газа сжиженного углеводородного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    24.12.2020 08:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Документация.docx

    _Извещение.doc

    _Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.docx

    _Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газа сжиженного углеводородного

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 13:0013.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840689Подведение итогов не позднее Поставка газа сжиженного углеводородного Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа сжиженного углеводородного

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824969/name/5ffc24ecd23b74.86535730

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 17647.05900

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    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    424 729
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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