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    Главная / Торги / Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"

    Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060219Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Процедура_завершена.docx

    Задание_на_вып._работ_по_разраб._СТУ__123_ФЗ_.pdf

    Задание_на_вып._работ_по_разраб._СТУ__384ФЗ_.pdf

    Показатели_по_охране_труда.doc

    Справка_о_кадровых_ресурсах.doc

    Справка_о_перечне_об_объемах_выполнения_аналогичных_договоров.doc

    Форма_расчета_КП_на_разработку_СТУ..XLS

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-04 доб. 83494980460

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Ivanova.Anastasiya@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060219Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060219Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060219Подведение итогов не позднее Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060219Подведение итогов не позднее Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Заданий на выполнение работ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Заданий на выполнение работРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Заданий на выполнение работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835997/name/601110df14d118.33682057

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу""

    Кол-во: 2

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