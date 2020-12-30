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Номер извещения
ГП060219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-04 доб. 83494980460
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Ivanova.Anastasiya@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060219Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:0030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060219Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060219Подведение итогов не позднее Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) по объекту "Обустройство кустов скважин №№71,72,73 Усть-Ямсовейского лу"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заданий на выполнение работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Заданий на выполнение работРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71.1
Документация лота
Кол-во: 2
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