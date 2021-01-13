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    Главная / Торги / 239/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка металлоискателей

    239/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка металлоискателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 15:3013.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлоискателей СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060212

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    239/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    239/24.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка металлоискателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 06:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлоискателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 15:30 GMT +313.01.2021 15:3013.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060212Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлоискателей Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 07:0014.01.2021 07:0014.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060212Дата и время вскрытия заявок Поставка металлоискателей Салават

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 12:0025.02.2021 12:0025.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060212Подведение итогов не позднее Поставка металлоискателей Салават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 12:0025.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060212Подведение итогов не позднее Поставка металлоискателей Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлоискателей

    Начальная цена

    102 762,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.30.5

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка металлоискателей "

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.09.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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