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Номер извещения
ГП060213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
Почтовый адрес
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
Контактный телефон
+7 34126 8-92-26 доб. 55377
Факс
+34 123 412 689 доб. 212
Адрес электронной почты
natalya.strelkova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Стрелкова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060213Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно п.8 Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Ижнефтемаш», 426063 г.Ижевск, ул.Орджоникидзе,2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
24.4
24.5
24.1
24.3
C
49.41.1
Документация лота
Кол-во: 10265
Кол-во: 7000
Кол-во: 17925
Кол-во: 15000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1228.4
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 200
Кол-во: 4740
Кол-во: 180
Кол-во: 170
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 20
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Кол-во: 100
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