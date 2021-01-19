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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    135-ИНМ-2020

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 06:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_поставщика_2020г.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_сорт.DOCX

    договор.docx

    Извещение_на_эл._площадку_2021..docx

    Приложение___1_к_тех._заданию.xlsx

    ГП060213_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    Почтовый адрес

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Контактный телефон

    +7 34126 8-92-26 доб. 55377

    Факс

    +34 123 412 689 доб. 212

    Адрес электронной почты

    natalya.strelkova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Стрелкова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:00 GMT +319.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060213Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060213Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060213Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку проката дальнейшего передела, цветного металлопроката на 2021 год для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п.8 Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Ижнефтемаш», 426063 г.Ижевск, ул.Орджоникидзе,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно п.14 Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.4

    Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное

    24.5

    Услуги по литью металлов

    24.1

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834210/name/600e8634aee657.40599025

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока 1,2 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70 (наличие свидетельства НАКС, катушка)"

    Кол-во: 10265

    "Позиция 2"

    "Проволока 1,2 Св-08Г2С-П ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 3"

    "Проволока 1,6 Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70 (наличие свидетельства НАКС,катушка Фнар.300,Фвн.51)"

    Кол-во: 17925

    "Позиция 4"

    "Проволока 1,6 Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 (полированная)"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 5"

    "Проволока 2,0-О-С ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Проволока 3,0-О-С ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1228.4

    "Позиция 7"

    "Проволока 4-Х20Н80 ГОСТ 12766.1-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Проволока 5,0-Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90"

    Кол-во: 90

    "Позиция 9"

    "Проволока 5,5-Х20Н80-Н ГОСТ 12766.1-90"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Проволока 6,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 4740

    "Позиция 11"

    "Проволока ММ-0,80 ТУ 16-705.492-2005"

    Кол-во: 180

    "Позиция 12"

    "Проволока ММ-1,00 ТУ 16-705.492-2005"

    Кол-во: 170

    "Позиция 13"

    "Проволока ММ-3,00 ТУ 16-705.492-2005"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Проволока ММ-5,00 ТУ 16-705.492-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Пруток Д16.Т КР 100 ГОСТ 21488-97"

    Кол-во: 90

    "Позиция 16"

    "Пруток ДКРПП 27 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Пруток ПКРНХ 120,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Пруток ПКРНХ 20,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Пруток ПКРНХ 25,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 800

    "Позиция 20"

    "Пруток ПКРНХ 40,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Пруток ПКРНХ 50,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Пруток ПКРНХ 60,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Пруток ПКРНХ 70,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Пруток ПКРНХ 90,0 НД БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 100

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