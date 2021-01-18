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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов

    Поставка лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материаловПуровский РайонПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060211

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 06:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора._Базис_поставки_месторождение.pdf

    КП__эмаль.xlsx

    Инструкция_претенденту.doc

    проект_договора._Базис_поставки_Архангельский_морской_порт..pdf

    проект_договора._базис_поставки_г.Тарко_Сале.pdf

    ТП__эмаль.xlsx

    ГП060211_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Почтовый адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Контактный телефон

    +7 932 472-10-16

    Факс

    +7 34997 4-62-80

    Адрес электронной почты

    suhina@novatek-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухина Лилия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский Район

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 08:30 GMT +318.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочных материаловПуровский Район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 08:3018.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060211Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочных материаловПуровский Район

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 13:0005.03.2021 13:0005.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060211Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материаловПуровский Район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 13:0005.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060211Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочных материаловПуровский Район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863408/name/6041aa66364db4.68103755

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка лакокрасочных материалов"

    Кол-во:

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