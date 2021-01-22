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Номер извещения
ГП060436
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 08:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
351 доб.725-49-85
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
TatyanaLitvinenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 09:30 GMT +322.01.2021 09:3022.01.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060436Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз»Челябинск
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 09:0026.02.2021 09:0026.02.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060436Подведение итогов не позднее Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз»Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей «Камаз» Срок выполнения работ: январь-декабрь 2021 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, город Челябинск, промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
33.19.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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