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Номер извещения
ГП060216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 07:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-84
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
yanykinaea@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Яныкина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060216Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060216Подведение итогов не позднее Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
27.90.13.121
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4140
Кол-во: 3456
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