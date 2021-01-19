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    Главная / Торги / Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.

    Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060216Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 07:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ЗД.zip

    ЗД__ГПБ__ГП060216.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-24-84

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    yanykinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яныкина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060216Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060216Подведение итогов не позднее Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060216Подведение итогов не позднее Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрощетки для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Поставка по заявкам заказчика, с фиксацией цены на 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13.121

    Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭГ-64К 2/12,5х32х48 "

    Кол-во: 4140

    "Позиция 2"

    "ЭГ-64К 2/12,5х40х48"

    Кол-во: 3456

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