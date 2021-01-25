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    Главная / Торги / Поставка спецжидкости

    Поставка спецжидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 08:3025.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецжидкостиПуровский РайонПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецжидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 06:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора._базис_поставки_г.Тарко_Сале.pdf

    Инструкция_претенденту.doc

    проект_договора._Базис_поставки_Архангельский_морской_порт..pdf

    проект_договора._Базис_поставки_месторождение.pdf

    ГП060210_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Почтовый адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Контактный телефон

    +7 932 472-10-16

    Факс

    +7 34997 4-62-80

    Адрес электронной почты

    suhina@novatek-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухина Лилия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский Район

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецжидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 08:30 GMT +325.01.2021 08:3025.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060210Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецжидкостиПуровский Район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 08:3025.01.2021 08:3025.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060210Дата и время вскрытия заявок Поставка спецжидкостиПуровский Район

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 13:0005.03.2021 13:0005.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060210Подведение итогов не позднее Поставка спецжидкостиПуровский Район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 13:0005.03.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060210Подведение итогов не позднее Поставка спецжидкостиПуровский Район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецжидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863415/name/6041ac76005878.98623976

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка спецжидкостей"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    31.05.2019 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Магаданская область
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