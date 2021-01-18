Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловПуровский РайонПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 06:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_договора._базис_поставки_г.Тарко_Сале.pdf

    проект_договора._Базис_поставки_месторождение.pdf

    Инструкция_претенденту.doc

    проект_договора._Базис_поставки_Архангельский_морской_порт..pdf

    ГП060207_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Почтовый адрес

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Контактный телефон

    +7 932 472-10-16

    Факс

    +7 34997 4-62-80

    Адрес электронной почты

    suhina@novatek-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухина Лилия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский Район

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 08:30 GMT +318.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 08:3018.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060207Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 19:0005.03.2021 19:0005.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060207Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 19:0005.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060207Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/863411/name/6041ab33848de3.76375236

    05.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка горюче-смазочных материалов"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ИК АРЛАН
    Попозиционная № ГП917975
    Масло и жидкость стеклоомывающая
    Масло и жидкость стеклоомывающая
    237550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.05.2019 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Магаданская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить