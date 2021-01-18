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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 06:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
Почтовый адрес
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
Контактный телефон
+7 932 472-10-16
Факс
+7 34997 4-62-80
Адрес электронной почты
suhina@novatek-e.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухина Лилия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пуровский Район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 08:30 GMT +318.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 08:3018.01.2021 08:3018.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060207Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 19:0005.03.2021 19:0005.03.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060207Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловПуровский Район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский Район, Тарко-Сале, промзона, 1
19.20.29
Документация лота
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