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    Главная / Торги / Поставка сорбента для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка сорбента для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060209Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА СОРБЕНТА644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сорбента для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    24.12.2020 06:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    525Д20_1_Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    shmidt.sa@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПОСТАВКА СОРБЕНТА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060209Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА СОРБЕНТА644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКА СОРБЕНТА

    Начальная цена

    499 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.170

    Силикагели

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сорбента"

    Кол-во: 1

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