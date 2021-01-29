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    Главная / Торги / Поставка валов роликового грохота

    Поставка валов роликового грохота

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840244Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение валап роликого грохота для СППКХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009840244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    276-20/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Поставка валов роликового грохота

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 04:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_ЭТП.pdf

    Проект_Договора_ЭТП.docx

    ВГ_3144.00.zip

    ТЗ_приобретение_валов_на_роликовый_грохот_2.docx

    Закупочная_Документации_ЭТП.docx

    ИП_ЭТП_26.04.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +423 312 03 213 доб. 9136

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Darya.Nesova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Несова Дарья Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение валап роликого грохота для СППК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.01.2021 10:00 GMT +329.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840244Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение валап роликого грохота для СППКХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2021 10:0017.03.2021 10:0017.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840244Подведение итогов не позднее Приобретение валап роликого грохота для СППКХасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202117.03.2021 10:0017.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840244Подведение итогов не позднее Приобретение валап роликого грохота для СППКХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение валап роликого грохота для СППК

    Начальная цена

    3 462 869,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет», 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа о поставке товара по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/882902/name/606117e16ae037.40380645

    29.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/912267/name/608639c4ca2147.29856575

    26.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка валов роликового грохота"

    Кол-во: 12

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