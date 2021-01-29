Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки товара В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа о поставке товара по Договору.