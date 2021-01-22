Техническое обслуживание автотехники для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком в течение 90 календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок выполнения работ с момента подписания договора, но не ранее окончания гарантийного срока эксплуатации в течение календарного года.