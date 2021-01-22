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Номер извещения
32009840606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание автотехники для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 07:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840606Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание техникиКалтан
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840606Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание техникиКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание техники
Начальная цена
1 500 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20 ПАО "ЮК ГРЭС"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
45.2
45.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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