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    Главная / Торги / Поставка запорных устройств, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431251)

    Поставка запорных устройств, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431251)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорных устройств для закрывания порожних вагонов, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009840962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП431251

    Наименование закупки

    Поставка запорных устройств, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431251)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 08:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    5.Договор_поставки.doc

    4.Закупочная_документация_ГПБ_.docx

    Продление_до_12.01.2021.docx

    Техзадание_на_покупку_запорных_устройств_1_квартал_2021.doc

    _ФОРМЫ.7z

    6.Спецификация_20.doc

    Протокол___431251_3_от_26.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    mgaeva@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаева Мария Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорных устройств для закрывания порожних вагонов, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.02.202122.02.2021 12:0022.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840962Подведение итогов не позднее Поставка запорных устройств для закрывания порожних вагонов, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорных устройств для закрывания порожних вагонов, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино»

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.72.12.131

    Устройства пломбировочные силовые (устройства запорно-пломбировочные) из металла без применения технологии ГЛОНАСС

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834829/name/600f5c97c166d9.61578811

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запорное устройство Закрутка (или Закрутка -Фал)"

    Кол-во: 1500

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