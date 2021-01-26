Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009840628 Уникальный номер закупки Номер закупки ГП431250 Наименование закупки Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО Юридический адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Почтовый адрес 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1 Контактный телефон +7 42137 5-73-21 Факс +7 42137 7-75-75 Адрес электронной почты snab1@vcsp.ru Ф.И.О. контактного лица Молодченко Евгения Алексеевна Место рассмотрения предложений Ванино Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

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