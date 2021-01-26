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Номер извещения
32009840628
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
24.12.2020 07:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-73-21
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab1@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молодченко Евгения Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ванино
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Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.03.202110.03.2021 12:0010.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840628Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка» Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка»
Начальная цена
1 808 333,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
71.12.19.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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