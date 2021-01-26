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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250)

    Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 12:0026.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840628Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка» ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009840628

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП431250

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка», согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП431250)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 07:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол___ГП431250_3_от_12.02.2021.pdf

    Техническое_задание.doc

    Договор_подряда.docx

    Закупочная_документация.docx

    Изменение_в_закупочную_документацию_от_18.01.2020.doc

    Продление_до_19.01.2021.docx

    _ФОРМЫ_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-73-21

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab1@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодченко Евгения Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 12:0010.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840628Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка» Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке и согласованию проекта горного отвода в соответствии с Постановлением РФ №770 от 29.07.2015г., п.17 (г) на карьере «Большая Дюанка»

    Начальная цена

    1 808 333,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/848237/name/6026116e8cb1c5.44448095

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Составление проектно-технической документации: Изменение к "Рабочему проекту карьера "Большая Дюанка""

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Составление и сопровождение необходимой документации для изменения участка недр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    ""Проект горного отвода для добычи строительного камня на месторождении Большая Дюанка""

    Кол-во: 1

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