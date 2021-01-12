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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839983Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009839983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 21:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_договора_3074.doc

    Приложение_3_к_информационной_карте____Предложение_участника_в_отношении_продукц.doc

    Информационная_карта_актуальная_3074.docx

    Приложение_к_информационной_карте___порядок_обжалования_в_ГК_Роскосмос.pdf

    пр.5_к_документации_о_приоритете_товаров.doc

    пр.4_к_документации_персональные.doc

    пр.3_декларация_интелект_собств.doc

    пр.2_декларации.doc

    Извещение__запрос_котировок_МСП_.doc

    Ценовое_предложение_3074.docx

    Приложение_2_к_информационной_карте___Требования_заказчика_к_продукции__с_эквива.doc

    Протокол_открытия_доступа_и_итогов__ни_одной_заявки__3074.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
    Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде

    Юридический адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Почтовый адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Контактный телефон

    8162224937

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npkspp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казеко Владимир Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839983Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    637 482,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    15.12.12.191

    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62.2

    Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826051/name/5ffdd9469171c4.02536432

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах"

    Кол-во:

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
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    Республика Башкортостан
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