Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан

    Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 06:5931.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839954Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике БашкортостанУфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839954

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 20:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг_50_2020_12.docx

    Документация_50_2020_12_в_ред._1.docx

    Извещение_50_2020_12_в_ред._1.docx

    Порядок_оценки_заявок_50_2020_12.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__50_2020_12.xlsx

    Техническое_задание_50_2020_12_в_ред._1.docx

    Извещение_о_внес.изменений__2_50_12_2020.pdf

    Извещение_о_завершении_процедуры_50_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Юридический адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Почтовый адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    grigoreva.k@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 08:0012.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839954Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике БашкортостанУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан

    Начальная цена

    7 661 217,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Классификатор ОКПД2

    81.29

    Услуги по чистке и уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832759/name/600992b181a6a0.57355162

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КРИОГАЗ
    Запрос предложений № ГП237346
    Поставка горюче-смазочных материалов по топливным картам для нужд филиала ООО «КриоГаз» в г. Таганрог в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.
    Поставка горюче-смазочных материалов по топливным картам для нужд филиала ООО «КриоГаз» в г....
    594200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    14 454 312
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО АК ОЗНА
    Попозиционная № ГП225535
    Слесарный инструмент
    Слесарный инструмент
    591487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084572
    Поставка режущих пластин и винтов Pramet
    Поставка режущих пластин и винтов Pramet
    594136
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 219 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084590
    Поставка образцов шероховатости
    Поставка образцов шероховатости
    594138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    120 711
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084579
    Поставка вспомогательного инструмента Pumori
    Поставка вспомогательного инструмента Pumori
    594137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    82 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Конкурентный отбор № 32211084530
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых...
    594209
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    882 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211084573
    Поставка локатора акустического
    Поставка локатора акустического
    594213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    7 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Запрос котировок (конкурентный) № 32211084597
    аренда транспортного средства без экипажа (ГАЗ 66-04, машина вакуумная КО-503В2, УАЗ 315195, Газель ГАЗ 278823)
    аренда транспортного средства без экипажа (ГАЗ 66-04, машина вакуумная КО-503В2, УАЗ 315195,...
    594217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    329 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить