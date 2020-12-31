www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009839954
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 20:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Почтовый адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
--
Адрес электронной почты
grigoreva.k@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений и территорий в офисах ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" по Республике Башкортостан
Начальная цена
7 661 217,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
81.29
81.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.