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Номер извещения
32009839948
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке помещений ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" на объектах, расположенных в г. Уфе и на территории Республики Башкортостан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 20:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Почтовый адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
--
Адрес электронной почты
grigoreva.k@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке помещений ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" на объектах расположенных в г. Уфе и на территории Республики Башкортостан
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке помещений ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" на объектах расположенных в г. Уфе и на территории Республики Башкортостан
Начальная цена
7 679 932,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
81.29
81.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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