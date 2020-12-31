Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пиломатериала

    Поставка пиломатериала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060342Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060342

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2264/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060342_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ_.pdf

    Форма_КП.xlsx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение_запроса_предложений__2264_СТГ_ТПС.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1937

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    i.kirillina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирилина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 15:30 GMT +331.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060342Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалаМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060342Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060342Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    46.73.1

    Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858267/name/6038dbab709bc0.67749761

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска - 4 хв. 32x60 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 202

    "Позиция 2"

    "Брус 50х50х3000"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 3"

    "Доска обрезная 50х150х6000"

    Кол-во: 4.97

    "Позиция 4"

    "Брус 50х50х6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Доска необрезная 25х150х6000"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 6"

    "Брус 100х150х6000"

    Кол-во: 17.7

    "Позиция 7"

    "Брус 100х100х6000"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Брус 150х150х6000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Доска 50х150х6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Доска 25х150х6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Брус 50х100х6000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Доска 50мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "Доска 30мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Брус 200х200"

    Кол-во: 90

    "Позиция 15"

    "Доска 50х100х6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Доска 30х100х6000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Брус 30х40х4000 строганый сухой"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Брус 100х100 ГОСТ 8486-86 сосна ,ель ,лиственница."

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 19"

    "Брус 100х150 ГОСТ 8486-86 сосна ,ель ,лиственница."

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 20"

    "Брус 95х95 ГОСТ 8486-86 сосна ,ель ,лиственница"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 21"

    "Брусок сосна, ель 50х50 ГОСТ 8486-86*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Вагонка 14х88"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 23"

    "Доска сосна , ель 50х200 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "доска 20 х125 сосна , ель , листвнница"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 25"

    "Доска 20х150 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 26"

    "Доска 25х130 ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 27"

    "Доска 32х130 ГОСТ 8486-86 сосна,ель,лиственница"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Доска 40х100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Доска 40х100х4000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Доска ШПУНТОВАННАЯ хвойных пород СУХАЯ 35х135"

    Кол-во: 23

    "Позиция 31"

    "доска толщина 25 мм хвойная ГОСТ 8486-86*"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 32"

    "доска толщина 40х100х5 мм хвойная ГОСТ 8486-86* или 32х130 лиственница L=4400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "доска толщина 40 мм хвойная ГОСТ 8486-86*"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 34"

    "доска толщина 40х100х4 ГОСТ 8486-86*"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 35"

    "Доска Штиль( вагонка) 14х110(138)х4 сортА"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 36"

    "Доска--сосна,ель 40х180х4 ГОСТ 8486-86,"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 37"

    "Доска--сосна,ель 50х100х4 ГОСТ 8486-86,"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 38"

    "Планкен 27х120/140 лиственница сорт А"

    Кол-во: 0.2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КРИОГАЗ
    Запрос предложений № ГП237346
    Поставка горюче-смазочных материалов по топливным картам для нужд филиала ООО «КриоГаз» в г. Таганрог в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно.
    Поставка горюче-смазочных материалов по топливным картам для нужд филиала ООО «КриоГаз» в г....
    594200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    14 454 312
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО АК ОЗНА
    Попозиционная № ГП225535
    Слесарный инструмент
    Слесарный инструмент
    591487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084572
    Поставка режущих пластин и винтов Pramet
    Поставка режущих пластин и винтов Pramet
    594136
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 219 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084590
    Поставка образцов шероховатости
    Поставка образцов шероховатости
    594138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    120 711
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084579
    Поставка вспомогательного инструмента Pumori
    Поставка вспомогательного инструмента Pumori
    594137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    82 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Конкурентный отбор № 32211084530
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров водителей транспортных средств автоматизированными терминалами
    Оказание услуг по проведению ежедневных предрейсовых (предсменных) и послерейсовых...
    594209
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    882 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211084573
    Поставка локатора акустического
    Поставка локатора акустического
    594213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    7 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГП ЯО ЮЖНЫЙ ВОДОКАНАЛ
    Запрос котировок (конкурентный) № 32211084597
    аренда транспортного средства без экипажа (ГАЗ 66-04, машина вакуумная КО-503В2, УАЗ 315195, Газель ГАЗ 278823)
    аренда транспортного средства без экипажа (ГАЗ 66-04, машина вакуумная КО-503В2, УАЗ 315195,...
    594217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    329 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить