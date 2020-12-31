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Номер извещения
ГП060342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пиломатериала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.12.2020 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1937
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.kirillina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирилина Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 15:30 GMT +331.12.2020 15:3031.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060342Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалаМосква
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060342Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
46.73.1
46.73
Документация лота
Кол-во: 202
Кол-во: 0.18
Кол-во: 4.97
Кол-во: 5
Кол-во: 5.5
Кол-во: 17.7
Кол-во: 25
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 15
Кол-во: 90
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 2.5
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.7
Кол-во: 1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 8
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 23
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.4
Кол-во: 0.16
Кол-во: 2.6
Кол-во: 0.2
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