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    Главная / Торги / Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»

    Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 18:0014.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060196Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП060196

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0048190-322-2020

    Наименование закупки

    Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6585

    Адрес электронной почты

    tender_aero@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ГПН АЭРО

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 18:00 GMT +314.01.2021 18:0014.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060196Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка рукавов импортного производства для нужд филиалов АО «Газпромнефть-Аэро»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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