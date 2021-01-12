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    Главная / Торги / 489/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка паронита

    489/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка паронита

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839805Дата и время окончания срока приема заявок Поставка паронита, лот 4862СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839805

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    489/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    489/23.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка паронита

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    23.12.2020 19:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_765__от_03.02.2021.pdf

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка паронита, лот 4862

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839805Дата и время окончания срока приема заявок Поставка паронита, лот 4862Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 06:0013.01.2021 06:0013.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839805Дата и время вскрытия заявок Поставка паронита, лот 4862Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 12:0001.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839805Подведение итогов не позднее Поставка паронита, лот 4862Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839805Подведение итогов не позднее Поставка паронита, лот 4862Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка паронита, лот 4862

    Начальная цена

    231 641,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    23.99

    Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842169/name/601ae3213a3d12.19143776

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки"

    Кол-во: 1490.00000

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