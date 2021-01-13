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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг Заказчикам

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг Заказчикам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060193Дата и время окончания срока приема заявок Автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг ЗаказчикамСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054154-357-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг Заказчикам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Юридический адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Почтовый адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Контактный телефон

    +7 812 448-24-01

    Адрес электронной почты

    tender-ito@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг Заказчикам

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.02.202127.02.2021 18:0027.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060193Подведение итогов не позднее Автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг ЗаказчикамСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Автотранспортные услуги (услуги по перевозке) для оказания услуг Заказчикам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Адрес местонахождения

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

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