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    Главная / Торги / Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

    Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 19:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_от_20.01.2021.pdf

    Протокол_от_18.01_продление.pdf

    Извещение_от_20.01.2021.pdf

    Документация.pdf

    Извещение.pdf

    Проект_договора.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    495 доб.9262650

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    svetlana.romanenko@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.02.2021 15:00 GMT +302.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    02.02.2021 15:0002.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060191Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2021 23:0016.02.2021 23:0016.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060191Подведение итогов не позднее Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.02.202116.02.2021 23:0016.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060191Подведение итогов не позднее Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20.140

    Услуги (работы) в области защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы в отношении строящегося Заказчиком Объекта «Завод по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год с генерацией электроэнергии (объект – ТЭК), по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, вблизи д. Могутово (кадастровый номер 50:26:0130521:5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Работы в отношении строящегося Заказчиком Объекта «Завод по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год с генерацией электроэнергии (объект – ТЭК), по адресу: Московская область, Богородский городской округ, сельское поселение Аксёно-Бутырское, вблизи д. Тимохово (кадастровый номер 50:16:0000000:71328)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Работы в отношении строящегося Заказчиком Объекта «Завод по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год с генерацией электроэнергии (объект – ТЭК), по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Солнечногорск, вблизи д. Хметьево (кадастровый номер 50:09:0020544:160)"

    Кол-во: 1

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