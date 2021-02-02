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Номер извещения
ГП060191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
495 доб.9262650
Факс
{}
Адрес электронной почты
svetlana.romanenko@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
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Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.02.2021 15:00 GMT +302.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060191Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район
Дата и время вскрытия заявок
02.02.2021 15:0002.02.2021 15:0002.02.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060191Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район
Подведение итогов не позднее
16.02.2021 23:0016.02.2021 23:0016.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060191Подведение итогов не позднее Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.02.202116.02.2021 23:0016.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060191Подведение итогов не позднее Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭККрасногорский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
74.90.20.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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