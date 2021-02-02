Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060191 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ в отношении строящихся заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов с генерацией электроэнергии (объекты ТЭК): анализ угроз безопасности информации; формирование моделей угроз и нарушителей; категорирование объектов критической информационной инфраструктуры; определение уровней защищённости персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных; определение классов защищённости автоматизированных систем управления технологическими процессами, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры; составление технического задания на проектирование системы обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (включая незначимые), персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, и автоматизированных систем управления технологическими процессами для стадии эксплуатации объекта ТЭК Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1

Все закупки и тендеры АГК-1 Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Контактный телефон 495 доб.9262650 Факс {} Адрес электронной почты svetlana.romanenko@agk-1.com Ф.И.О. контактного лица Романенко Светлана Валерьевна Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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