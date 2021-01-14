Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060192 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК Юридический адрес 629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20. Почтовый адрес 629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20. Контактный телефон +7 495 982-51-33 Факс +7 495 982-51-33 Адрес электронной почты Ekaterina.Umnikova@olng.ru Ф.И.О. контактного лица Умникова Екатерина О Место рассмотрения предложений Тюменская область Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru