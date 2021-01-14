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    Главная / Торги / Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

    Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 17:0014.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060192Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 19:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Приложение__1_Форма_письма_подтверждения_об_участии_в_ЗП.docx

    Вопрос_ответ.docx

    Приложение__1___Техническое_задание.rar

    02_Документация_на_ЗП.docx

    00_Извещение_о_проведении_ЗП.docx

    Приложение__2___Формы_для_заполнения.rar

    Приложение__3___Проект_договора.rar

    Приложение___1___Перечень_требований_к_поставке_плит_1ПДН_14.pdf

    Приложение___1___Формы_коммерческих_предложений__1215279966_v1_.RAR

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Почтовый адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Контактный телефон

    +7 495 982-51-33

    Факс

    +7 495 982-51-33

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Umnikova@olng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Умникова Екатерина О

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 17:00 GMT +314.01.2021 17:0014.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060192Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 17:0014.01.2021 17:0014.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060192Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 12:0030.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060192Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060192Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка плит сборных железобетонных 1ПДН-14 для объекта «Обустройство Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений. Внутрипромысловые и межпромысловые автомобильные дороги. Автомобильная дорога к УКПГ ЗСМ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБСКИЙ ГХК
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "плиты сборные железобетонные 1ПДН-14. Партия 1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 2"

    "плиты сборные железобетонные 1ПДН-14. Партия 2"

    Кол-во: 10523

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