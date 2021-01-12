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    Главная / Торги / 467/20.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год

    467/20.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839713Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009839713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    467/20.12.20/НСТЭЦ/КО/Э

    Наименование закупки

    467/20.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.12.2020 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_735__от_02.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__эл._ф._ФЗ_223_.rar

    Изменение.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839713Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839713Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839713Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839713Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год

    Начальная цена

    223 992,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    69.20

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841445/name/601a448a97d2e0.19080640

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию"

    Кол-во: 1.00000

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