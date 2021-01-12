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Номер извещения
32009839713
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
467/20.12.20/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
23.12.2020 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009839713Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009839713Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009839713Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 годСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке документации в целях налогового контроля по контролируемым сделкам за 2020 год
Начальная цена
223 992,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
69.20
69.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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