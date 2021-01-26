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    Главная / Торги / Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

    Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.12.2020 18:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_от_09.02_итоги.pdf

    Протокол_от_18.01_продление.pdf

    Уведомление_от_20.01.2021.pdf

    Извещение_от_20.01.2021.pdf

    Проект_договора.docx

    Документация.pdf

    Извещение.pdf

    Проект_договора.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Контактный телефон

    +7 495 926-26-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maksim.pishcherov@agk-1.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищеров Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 18:00 GMT +326.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 18:0026.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район

    Подведение итогов не позднее

    09.02.2021 23:0009.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

    Начальная цена

    940 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГК-1
    Все закупки и тендеры АГК-1

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845878/name/6022a046ac2b33.45586339

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)"

    Кол-во: 1

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