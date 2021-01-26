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Номер извещения
ГП060188
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.12.2020 18:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
+7 495 926-26-50
Факс
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Адрес электронной почты
maksim.pishcherov@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Пищеров Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
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Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2021 18:00 GMT +326.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060188Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
26.01.2021 18:0026.01.2021 18:0026.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060188Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район
Подведение итогов не позднее
09.02.2021 23:0009.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.02.202109.02.2021 23:0009.02.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060188Подведение итогов не позднее Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)Красногорский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)
Начальная цена
940 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
71.20.13.000
Документация лота
Кол-во: 1
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