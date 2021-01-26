Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060188 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по эксплуатации электроустановок площадки строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия. Московская область р-н Воскресенский район, вблизи д. Свистягино) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1

Все закупки и тендеры АГК-1 Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Контактный телефон +7 495 926-26-50 Факс {} Адрес электронной почты maksim.pishcherov@agk-1.com Ф.И.О. контактного лица Пищеров Максим Владимирович Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее