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    Главная / Торги / 2177/20.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)

    2177/20.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2177/20.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2177/20.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.12.2020 18:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Акт____Вн_074_01_176__от_13.01.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060187Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)Салават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)

    Начальная цена

    56 627,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    72.19.50.000

    Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/857904/name/6038ae08a470b3.47944122

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению межлабораторных сравнительных испытаний продукции (топливо дизельное)"

    Кол-во: 1

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